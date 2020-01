Goldman Sachs : chute des profits !

(Boursier.com) — Goldman Sachs, le colosse new-yorkais de la banque d'affaires, a publié des comptes plombés par une importante charge juridique de 1,1 Md$ sur le quatrième trimestre fiscal. La banque fait l'objet d'investigations aux USA ainsi qu'en Malaisie suite au scandale 1MDB. Pour le quatrième trimestre, Goldman a donc affiché un bénéfice net de 1,72 milliard de dollars soit 4,69$ par titre, contre 2,32 milliards de dollars soit 6,04$ par action un an avant. Le consensus était quant à lui proche de 5,5$ de bpa. Les revenus trimestriels se sont néanmoins appréciés de 23% à 9,96 milliards de dollars, contre 8,5 milliards de dollars de consensus. Les revenus globaux de marchés ont progressé de plus de 30% à 3,48 milliards. Les recettes des activités consommateurs et gestion de fortune ont progressé de 8% à 1,41 milliard.