Goldman Sachs : bons baisers de Moscou

(Boursier.com) — Goldman Sachs, le géant américain de la banque d'affaires, a annoncé avoir réduit son exposition au marché russe du crédit à 260 Millions de dollars en mars, contre 650 Millions fin 2021.

Rappelons que pour son premier trimestre fiscal, la banque a fait part d'un bénéfice net de 3,83 milliards de dollars soit 10,78$ par titre, contre 6,71 milliards de dollars un an avant. Les revenus ont reculé à 12,93 milliards de dollars, contre 17,7 milliards de dollars un an avant. Le consensus a été toutefois largement battu, puisque le bénéfice par action était anticipé à 8,9$, pour des revenus de 11,86 milliards de dollars. David Solomon, directeur général de la banque, a évoqué un trimestre "turbulent", dominé par la guerre en Ukraine et les incertitudes autour des intentions de la Fed sur fond de résurgence spectaculaire de l'inflation...