Goldman Sachs : big !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Goldman Sachs, le géant américain de la banque d'affaires, a annoncé un énorme second trimestre soutenu par la banque d'investissement. Le bénéfice trimestriel ajusté par action a été de 15,02$, contre un consensus de marché de 10,15$. Les revenus ont totalisé quant à eux 15,4 milliards de dollars sur la période close, contre 12,4 milliards de consensus de marché. L'activité de banque d'investissement a affiché sa deuxième performance historique à plus de 3,6 milliards de dollars, après le record du premier trimestre fiscal. Le backlog de transactions constituait par ailleurs un record en fin de trimestre. Les revenus de gestion d'actifs ont plus que doublé à 5,1 milliards. Les revenus consommateurs et gestion de fortune ont augmenté de 28% à 1,75 milliard.

David Solomon, directeur général de la firme, évoque en outre des progrès constants sur les priorités stratégiques. Toutefois, le CEO prévient également qu'alors que la reprise économique est en cours, ses clients et communautés font toujours face à des challenges avec la crise sanitaire.