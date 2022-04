Goldman Sachs annonce la finalisation de l'acquisition de NN Investment Partners

(Boursier.com) — Goldman Sachs Group annonce la finalisation de l'acquisition de NN Investment Partners auprès de NN Group N.V. pour 1,7 milliard d'euros. NN Investment Partners sera intégré à Goldman Sachs Asset Management, les plus de 900 employés de la société rejoignant la famille Goldman Sachs et "les Pays-Bas devenant un site important dans les activités européennes de Goldman Sachs et un centre d'excellence pour la durabilité dans l'investissement sur les marchés publics".

L'acquisition porte les actifs de Goldman Sachs à environ 2,8 billions de dollars et affirme sa position parmi les cinq premiers gestionnaires d'actifs dans le monde avec des franchises de premier plan dans les domaines des titres à revenu fixe, des liquidités, des actions, des alternatives et de la gestion d'actifs d'assurance.

"NN Investment Partners a réussi à intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans sa gamme de produits, les critères ESG étant intégrés dans environ 90% des actifs sous surveillance. Au fil du temps, Goldman Sachs Asset Management a l'intention de tirer parti de l'expertise de NN Investment Partners pour compléter ses processus d'investissement existants, en aidant l'entreprise à approfondir l'intégration ESG dans sa gamme de produits et à répondre aux priorités d'investissement durable de ses clients" conclut le groupe.