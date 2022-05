Goldman Sachs annonce l'ouverture de ses nouveaux bureaux à Paris

(Boursier.com) — Le groupe Goldman Sachs Inc annonce l'ouverture de ses nouveaux bureaux à Paris au 85 avenue Marceau (Paris 16ème), renforçant ainsi son engagement et son ancrage sur le marché français.

Le déménagement du siège français de Goldman Sachs dans de nouveaux locaux plus vastes et à la pointe en matière environnementale s'inscrit dans la stratégie du groupe d'accroitre sa présence en France et en Europe et d'offrir à ses clients l'intégralité de ses services à travers ses divisions Investment Banking, Global Markets, Asset Management et Private Wealth Management.

L'immeuble d'environ 9.000 m(2), qui surplombe la Place de L'Etoile, a fait l'objet d'une restructuration intégrale dirigée par la Société Foncière Lyonnaise (SFL) avec l'architecte français Dominique Perrault (Grand Prix d'Architecture, Praemium Imperiale). Afin d'offrir un cadre de travail et collaboratif unique, les nouveaux bureaux intègrent des installations modernes dédiées aux bien-être et à l'hospitalité, comprenant des salles de parentalité, des espaces extérieurs avec des jardins et un vaste parking qui pourra accueillir une centaine de bicyclettes, et sont adjacents à un business center de près de 1.200 m(2) doté d'un auditorium de 200 places, de salles de réunion et d'une cafétéria. Labellisé Bâtiment Basse Consommation, le bâtiment répond aux normes environnementales les plus exigeantes, en phase avec le Plan Climat de la Ville de Paris.

Au sujet de l'ouverture des nouveaux bureaux, David Solomon, Président et Directeur Général de Goldman Sachs a déclaré : "Le choix d'investir dans un nouveau siège parisien est le reflet de notre confiance dans le potentiel du marché français à long-terme et de notre volonté de demeurer un employeur de premier choix. Nous sommes impatients de servir nos clients dans ces locaux qui comprennent des aménagements de pointe en matière d'environnement et de bien-être et qui se situent au coeur de Paris, une place financière mondiale incontournable."

Richard Gnodde, Directeur Général de Goldman Sachs International, a aussi commenté : "Dans le cadre de notre développement au sein de l'Union Européenne, Paris est un centre financier stratégique pour Goldman Sachs. Le nouveau bureau de Paris renforcera la pertinence de notre offre aux clients et permettra d'accompagner la forte croissance de notre équipe, qui a plus que doublé au cours des deux dernières années."

Pierre Hudry, Directeur Général de Goldman Sachs France, a ajouté : "L'emménagement dans notre nouveau siège parisien marque une nouvelle étape dans le développement de Goldman Sachs en France. Il intervient 35 ans après l'ouverture de notre premier bureau parisien et témoigne de notre ancrage fort au sein d'une des places financières les plus attractives d'Europe. La restructuration complète du bâtiment par Dominique Perrault, dans une approche innovante reflétant le concept de Groundscape, nous dote d'un siège aux meilleurs standards de développement durable et de protection de l'environnement. Fort d'une capacité d'accueil de 500 personnes, il témoigne de notre ambition en termes d'attractivité des talents et d'excellence dans l'accompagnement de nos clients tant en France qu'en Europe continentale."