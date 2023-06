Goldman Sachs accélère les réductions de coûts

(Boursier.com) — Goldman Sachs accélère ses actions de réduction des dépenses. Les directeurs généraux de Goldman Sachs Group ont ainsi été invités à des réunions ce mois-ci, visant à les engager à prendre des mesures encore plus douloureuses pour réduire les coûts, selon quatre sources proches de la situation citées par Reuters. Les réductions de coûts à l'ordre du jour des réunions des hauts dirigeants de Goldman montrent la poursuite et même l'accélération des efforts de la banque new-yorkaise en la matière, avec de nouvelles suppressions d'emplois au programme selon les sources de l'agence, ainsi que des coupes concernant de petits postes de dépenses. La firme mène ainsi un effort pour abaisser ses coûts d'un milliard de dollars.

"Auparavant, les employés pouvaient s'abonner à des sites Web fournissant des données et des informations. Ils pouvaient aussi réserver un voyage d'affaires pour voir un client et dépenser des repas coûteux. Désormais, les supérieurs doivent approuver les dépenses et les voyages nécessitent de voir plusieurs clients", selon Reuters, citant des sources. Si les revenus ne rebondissent pas parallèlement aux mesures agressives de réduction des coûts, davantage d'employés pourraient être licenciés cette année, a déclaré l'une des sources. La banque a supprimé déjà 3.700 postes depuis septembre. Les directeurs généraux se verront également attribuer des objectifs de réduction budgétaire et seront tenus responsables de leurs réalisations, a déclaré l'une des sources.

Pendant ce temps, notons que Citigroup a annoncé son intention de comptabiliser au deuxième trimestre des charges supérieures de 300 à 400 millions de dollars à celles du premier trimestre pour les indemnités de licenciement, du fait des suppressions d'environ 1.600 emplois. C'est du moins ce qu'a indiqué hier le directeur financier de la banque, Mark Mason, lors d'une conférence à New York.