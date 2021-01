Goldman Sachs a plus que doublé son bénéfice

Goldman Sachs a plus que doublé son bénéfice









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Goldman Sachs, le géant new-yorkais de la banque d'affaires, a affiché des revenus historiques pour son quatrième trimestre fiscal et se montre optimiste en ce début d'année 2021. La firme affiche par ailleurs ses objectifs à moyen et long terme. Sur le trimestre clos, la performance est assez remarquable. Ainsi, le bénéfice trimestriel par action est ressorti à 12,08$ contre un consensus de 7,47$. Les revenus ont totalisé quant à eux 11,74 milliards de dollars, contre un peu moins de 10 milliards de consensus de marché. Les revenus de trading ont dépassé les attentes à 4,27 milliards, en croissance de 23% en glissement annuel.

David Solomon, PDG de la banque, salue cette performance, au terme d'une année difficile à bien des égards. Sur le seul quatrième trimestre, la banque a amélioré son bénéfice de plus de 150% ! Ainsi, le bénéfice net applicable aux actionnaires ordinaires est ressorti à 4,36 milliards de dollars, contre 1,72 milliard un an plus tôt.