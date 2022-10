Gold by Gold : une perte nette semestrielle de 145 kE

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, Gold by Gold a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 4,5 millions d'euros, en progression de +66% par rapport au 1er semestre 2021.

Cette évolution est le résultat de la montée en puissance de l'activité de Négoce d'Or à partir de la nouvelle base colombienne, consécutivement au redéploiement opéré sur ce pays en 2021, et dans une moindre mesure des activités d'affinage et d'Or tracé en France auprès de joailliers innovants et d'artisans.

La marge brute semestrielle 2022 s'est établie à 517 kE (165 kE un an plus tôt), en augmentation du fait de la montée en puissance des activités de Négoce d'Or, et de l'évolution favorable de la parité euro/dollar sur la période.

Le taux de marge brute ressort à 11,5% au 1er semestre (6,1% au 1er semestre 2021 et 7,1% sur l'ensemble de l'exercice 2021).

Gold by Gold a renoué avec un résultat d'exploitation positif au 1er semestre 2022, à 75 kE (-126 KE un an plus tôt). La croissance de l'activité de Négoce d'Or a ainsi permis de couvrir l'accroissement de la structure de coûts lié au redéploiement en Colombie (5 recrutements réalisés au sein de la nouvelle filiale colombienne).

Gold by Gold enregistre une perte exceptionnelle de -232 kE, constituée essentiellement des ajustements des provisions consécutifs à l'évolution défavorable de la parité euro/dollar sur le semestre. Au final, la perte nette semestrielle s'élève à -145 kE.

Gold by Gold conserve un bilan sain au 30 juin. Les capitaux propres consolidés du groupe étaient de 3,6 ME. Les stocks s'établissaient à un niveau de 1,7 ME et les créances clients à 2,2 ME, postes en accroissement du fait de la progression de l'activité au 1er semestre 2022.

La trésorerie disponible s'élevait à 2,1 ME et les dettes financières totalisaient 251 kE, dont 250 kE au titre d'un prêt garanti par l'Etat (PGE) souscrit au 2e semestre 2020. A mi-2022, Gold by Gold bénéficiait ainsi d'une trésorerie nette excédentaire de 1,9 ME.

Perspectives

Le 1er semestre témoigne de la montée en puissance de ses activités de Négoce d'Or, consécutif au redéploiement opéré en Colombie en 2021, et d'un contexte de marché porteur sur les cours de l'Or, malgré l'évolution défavorable de la parité euro/dollar.

Le changement politique récent en Colombie constitue toutefois un frein à la poursuite du développement de l'activité de Négoce d'Or dans ce pays. Au Pérou, Gold by Gold reste mobilisé et accompagne les actions en justice en cours.

Le Groupe continue de veiller en 2022 à optimiser sa structure de coûts désormais stabilisée et à préserver sa situation financière.