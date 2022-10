Gold by Gold : Patrick Schein cède sa participation

(Boursier.com) — A l'occasion de la publication de ses comptes semestriels, Gold by Gold indique que Patrick Schein, principal actionnaire de Gold By Gold et Président - Directeur général, a signé le 8 octobre un contrat de cession sous conditions suspensives portant sur la totalité des actions qu'il détient au nominatif dans Gold by Gold, soit 2.220.650 actions Gold By Gold représentant 82,42% du capital de Gold By Gold.

La réalisation de la cession des actions Gold By Gold devrait intervenir au plus tard le 15 décembre, sous réserve de la réalisation de plusieurs conditions suspensives, dont notamment la réalisation du détourage de l'intégralité des activités actuelles de Gold By Gold.

Dans un 1er temps, Gold By Gold apportera l'intégralité de ses activités opérationnelles (en ce compris les titres de participation de sa filiale Gold By Gold Colombia - détenue à hauteur de 50,2%) à sa filiale Aurfina (détenue à 100%), afin de faire de Gold By Gold une simple société holding. L'opération d'apport sera soumise au vote des actionnaires de Gold By Gold lors d'une prochaine assemblée générale extraordinaire à venir.

Dans un 2e temps, postérieurement aux apports et préalablement à la cession du bloc d'actions, la filiale Aurfina sera cédée à Patrick Schein sous condition de valeur déterminée par un expert indépendant.

Consécutivement à l'acquisition du bloc d'actions représentant 82,42% du capital de Gold By Gold, l'acheteur franchira à la hausse les seuils du capital et des droits de vote de 50%. En conséquence, l'acheteur déposera un projet d'offre publique d'achat simplifiée auprès de l'Autorité des marchés financiers.

La cotation du titre Gold by Gold sur Euronext Growth reste suspendue dans l'attente de la publication du communiqué de presse qui précisera les modalités définitives des opérations, dont le valeur d'Aurfina, le prix de cession des titres de Patrick Schein le cas échéant et le calendrier indicatif.

L'action Gold By Gold est sur un dernier cours coté de 1,82 euro.