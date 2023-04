Gold by Gold : la perte nette annuelle s'élève à -226 KE au titre de l'exercice 2022

(Boursier.com) — En 2022, Gold by Gold a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,2 ME, en progression de +18% par rapport à 2021.

La division Négoce & Affinage a négocié 121 kg d'Or en 2022 (vs. 110 kg d'Or en 2021), porté par la montée en puissance de l'activité de la nouvelle base colombienne, progression toutefois plus lente que prévue en raison du changement politique qu'a connu le pays durant l'été 2022. Les exportations d'Or se sont déroulées dans un contexte de marché de l'Or porteur (variation de +8% du prix moyen de l'Or exprimé en euro en 2022 par rapport à 2021 - Source : World Gold Council).

En 2022, la filiale colombienne Gold by Gold Colombia a obtenu la certification de minerais responsables, Responsible Minerals Assurance Process (RMAP), qui garantit que les process en place sont conformes aux exigences du Guide de devoir de diligence de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais.

Les activités d'affinage et d'Or tracé auprès de joailliers innovants et d'artisans sont demeurées stable en France, ces derniers privilégiant désormais plus largement l'Or recyclé que l'Or tracé.

L'activité de la division Collecte & Recyclage est restée atone en 2022, le cadre législatif et réglementaire français ne permettant toujours pas d'envisager le redéploiement du recyclage de l'Or auprès des particuliers sur internet, malgré des cours de l'Or relativement élevés.

La marge brute 2022 s'est établie à 629 KE, en progression de +27% par rapport à 2021.

Le taux de marge brute ressort ainsi à 7,7% en 2022, contre 7,1% en 2021. Cette évolution est le fruit (i) de la hausse des volumes des activités de Négoce d'Or, et (ii) de la progression des cours de l'Or sur la période.

La perte d'exploitation a été limitée à -55 KE en 2022, contre -260 KE en 2021. Avec des volumes de négoce d'Or encore limités, l'activité n'a pas permis de couvrir l'augmentation de la structure de coûts lié au redéploiement en Colombie (5 recrutements réalisés en 2022 au sein de la nouvelle filiale colombienne).

Gold by Gold enregistre une perte exceptionnelle de -210 KE, constituée d'ajustements de provisions sur les stocks d'Or immobilisés au Pérou (sans impact sur la trésorerie) consécutifs à l'évolution défavorable de la parité euro/dollar, et, dans une moindre proportion, des coûts liés à l'opération d'apport partiel d'actif (filialisation des activités de Gold By Gold et apport de l'ensemble des activités ainsi que des titres de la filiale Gold by Gold Colombia à Aurfina Fondeur Affineur).

Au final, la perte nette annuelle s'élève à -226 KE au titre de l'exercice 2022.

Les capitaux propres consolidés du Groupe étaient de 3,5 ME au 31 décembre 2022.

Les stocks s'établissaient à un niveau de 1,8 ME, en accroissement du fait de l'activité enregistrée en fin d'année, et les créances clients à 1,3 ME.

La trésorerie disponible s'élevait à 2,1 ME et les dettes financières totalisaient 219 KE, dont 218 KE au titre d'un prêt garanti par l'État (PGE).

A fin 2022, Gold by Gold bénéficiait ainsi d'une trésorerie nette excédentaire de 1,9 ME.

Gold by Gold proposera à la prochaine assemblée générale des actionnaires le versement d'un dividende de 0,03 euro par action au titre de l'exercice 2022.

Perspectives

Dans un contexte de marché porteur pour les cours de l'Or, Gold by Gold se concentre en 2023 sur le développement de ses activités de Négoce d'Or à partir de sa base colombienne. Le changement politique intervenu mi-2022 en Colombie constitue toutefois aujourd'hui un frein important au développement de l'activité dans ce pays. Au Pérou, Gold by Gold reste mobilisé et accompagne les actions en justice en cours.

Le groupe veillera en 2023 à continuer d'optimiser sa structure de coûts et à préserver sa situation financière.