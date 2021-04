Gold by Gold : dans le rouge en 2020

(Boursier.com) — Gold by Gold est tombé dans le rouge l'an passé. Plombé par une chute de 70% de son activité à 3,1 millions d'euros, le groupe essuie une perte nette de 11.000 euros contre un profit de 206.000 euros en 2019.

L'année 2020 a été marquée par une très forte baisse de l'activité pour le Groupe en raison de l'arrêt des activités de négoce au Pérou depuis le mois d'octobre 2019, du fait de conditions de marché ne permettant plus d'assurer l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement de l'Or, et des conséquences sanitaires de la pandémie de coronavirus (Covid-19) qui ont entraîné l'arrêt de l'activité bijoutière et de grandes difficultés à faire transporter des matières précieuses entre l'Amérique latine et l'Europe au 1 er semestre 2020. L'impact de la crise sanitaire sur l'ensemble de l'industrie du luxe équitable au niveau mondial et les difficultés persistantes d'approvisionnement auprès des communautés minières responsables des pays de l'arc Andin (Amérique du Sud) ont également freiné le développement de l'activité d'Or tracé en 2020.

Le taux de marge brute ressort à 6,6% contre 11,4% en 2019, compte tenu d'une plus faible contribution sur l'année écoulée des activités d'affinage (prestations de services) et d'Or tracé, et de l'évolution moins favorable qu'en 2019 de la parité euro/dollar. Du fait de la forte baisse de l'activité, la perte d'exploitation s'est élevée à -307.000 euros, malgré la grande rigueur de la société sur ses dépenses de fonctionnement et le maintien d'une structure de coûts fixes à un bas niveau.

Malgré ces pertes et compte tenu d'un bilan sain (trésorerie disponible s'élevait à 3,6 ME à fin décembre), Gold by Gold proposera à la prochaine assemblée générale des actionnaires le versement d'un dividende de 0,04 euro par action au titre de l'exercice 2020, identique à celui des trois exercices précédents.

Face à l'arrêt brutal de ses activités au Pérou depuis fin 2019, Gold by Gold a oeuvré tout au long de l'année 2020 au redéploiement de ses activités de négoce d'Or tracé en Colombie, en association avec un opérateur local reconnu au travers d'une société contrôlée majoritairement par Gold by Gold. Au regard des difficultés sanitaires, l'activité sourcée en Colombie n'a pu débuter avant la fin d'année 2020.

Toutefois, le début de l'exercice 2021 a été marqué par la concrétisation d'une première exportation d'Or en provenance de ce pays. En 2021, Gold By Gold entend focaliser en priorité ses efforts sur le redéploiement de ses activités de Négoce d'Or tracé à partir de sa nouvelle base colombienne. Le Groupe veillera également à conserver une structure de coûts bas et à préserver sa situation financière.