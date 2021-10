Gold by Gold : 138 kE de perte nette semestrielle

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, Gold by Gold a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 2,7 millions d'euros (1,5 ME au 1er semestre précédent), soit une progression de +85%.

L'exercice 2021 est avant tout marqué par le redéploiement des activités de Négoce d'Or à partir de la nouvelle base du groupe en Colombie, en association avec un opérateur local reconnu au travers d'une société colombienne contrôlée majoritairement par Gold by Gold. Ce redéploiement, consécutif à l'arrêt des activités au Pérou depuis fin 2019, s'est ainsi concrétisé par les premières exportations d'Or en provenance de Colombie au cours du semestre.

La division Négoce & Affinage a négocié 41 kg d'Or au 1er semestre 2021 (vs. 17 kg au 1er semestre 2020). Cette reprise progressive de l'activité s'est déroulée dans un contexte de stabilité des cours de l'Or (variation de +0,2% du prix de l'Or exprimé en euro au 1er semestre 2021 par rapport au 1er semestre 2020 - Source : World Gold Council).

La marge brute semestrielle 2021 s'est établie à 165 KE (214 kE un an plus tôt), en recul. Le taux de marge brute ressort à 6,1% (14,6% au 1er semestre 2020).

La perte d'exploitation s'est limitée à -126 kE. Le groupe a maintenu à un bas niveau sa structure de coûts tout en enregistrant des charges additionnelles de fonctionnement pour accompagner le redéploiement en Colombie. (5 recrutements réalisés au sein de la nouvelle filiale colombienne à ce jour).

Gold by Gold enregistre une perte exceptionnelle de -69 kE, constituée des ajustements des provisions consécutifs à l'évolution de la parité euro/dollar sur le semestre. Au final, la perte nette semestrielle s'élève à -138 kE.

Situation financière

Le bilan de Gold by Gold demeure solide et sain au 30 juin 2021. Les capitaux propres consolidés du Groupe étaient de 3,8 ME. La trésorerie disponible s'élevait à 4 ME et les stocks s'établissaient à un niveau de 1,4 ME.

Les dettes financières s'établissaient à 251 kE, dont 250 kE au titre d'un prêt garanti par l'État (PGE) souscrit au 2nd semestre 2020.

A mi-2021, Gold by Gold bénéficiait ainsi d'une trésorerie nette excédentaire de 3,8 ME.

Perspectives

Gold By Gold focalise en priorité ses efforts en 2021 sur le redéploiement de ses activités de Négoce d'Or à partir de sa nouvelle base colombienne. Le second semestre sera marqué par de nouvelles exportations et un accroissement des volumes d'Or négociés.

Au Pérou, Gold by Gold reste mobilisé et accompagne les actions en justice en cours. Le groupe espère toujours que les quantités d'Or immobilisées depuis le début de l'année 2014 par les autorités péruviennes soient relâchées.

Le Groupe veillera également au 2nd semestre à conserver une structure de coûts bas et à préserver sa situation financière.