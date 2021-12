GoDaddy : Starboard prend une participation d'environ 800 M$

(Boursier.com) — GoDaddy flambe de plus de 6% à Wall Street ce lundi, alors que l'investisseur activiste Starboard Value LP a acquis une participation de 6,5% au capital du fournisseur de services Internet pour un montant voisin de 800 millions de dollars. Starboard estime le titre GoDaddy sous-évalué, et juge qu'il s'agit d'une opportunité attractive d'investissement. Selon le Wall Street Journal, Starboard prévoit de pousser l'entreprise à améliorer ses performances. GoDaddy, basé en Arizona, a connu une augmentation du trafic en ligne alors que bon nombre d'entreprises se sont tournées vers les opérations numériques en raison de la pandémie.