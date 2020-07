Go Ignite lance "Go Ignite : 5G Open Call for Start-ups"

(Boursier.com) — Suite au succès de ses précédents appels mondiaux aux start-up, l'alliance Go Ignite, composée de quatre opérateurs mondiaux de télécommunications, a lancé "Go Ignite : 5G Open Call for Start-ups" pour impliquer les start-up ou les entreprises financées par du capital-risque qui développent des produits ou services 5G à destination des secteurs de la consommation ou des entreprises.

Go Ignite regroupe hubraum, Orange Fab, Singtel Innov8 et Connected Open Innovation, les branches d'innovation ouverte de Deutsche Telekom, Orange, Singtel et Telefónica, respectivement.

Les participants intéressés peuvent envoyer leurs propositions du 22 juillet au 7 septembre 2020 sur le site Web de l'alliance : www.go-ignite.com .

Les membres de l'alliance évalueront les propositions en fonction du degré d'innovation technologique, de faisabilité, de rapidité de mise en oeuvre et de maturité de chaque projet. Les start-up sélectionnées auront la possibilité de faire valider leurs propositions en collaborant avec les unités commerciales des membres de l'alliance, dont les retours aideront les start-up à affiner leurs idées.

Les start-up sélectionnées auront également la chance de présenter leurs propositions à la direction des membres de l'alliance Go Ignite lors d'un atelier en ligne du 21 au 23 septembre 2020. L'atelier a pour objectif d'aider les start-up sélectionnées à affiner leurs solutions et leurs stratégies pour mieux adapter leurs innovations aux exigences du marché. L'atelier en ligne permettra également aux participants sélectionnés de rencontrer des acteurs internes clés de chaque opérateur de télécommunications et de discuter directem ent avec leurs experts en innovation, technologie et investissement.

Les start-up qui participent à l'atelier en ligne seront mieux positionnées pour lancer leurs produits ou services 5G sur le marché grâce à la clientèle combinée de Go Ignite composée de plus de 1,2 milliard de clients en Afrique, en Europe, en Amérique Latine, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et en Australie.