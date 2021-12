GlobalFoundries ne fait pas fondre les investisseurs

(Boursier.com) — GlobalFoundries est attendu en baisse à Wall Street, alors que le groupe vient pourtant de faire état d'une croissance de 56% des ventes trimestrielles avec la demande en 'puces'. Il s'agit de la première publication trimestrielle du groupe depuis son IPO d'octobre. Sur le trimestre clos fin septembre, les revenus ont totalisé 1,7 milliard de dollars, contre 1,09 milliard un an avant. Les recettes du trimestre entamé sont espérées entre 1,8 et 1,83 milliard. Le bénéfice net du trimestre clos a été positif de 5 millions de dollars et 1 cent par titre, contre un déficit de 293 millions de dollars un an plus tôt.