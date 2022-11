GlobalFoundries fait fondre Wall Street

(Boursier.com) — GlobalFoundries , le 'fondeur' californien de semi-conducteurs, grimpe avant bourse à Wall Street, après une publication financière solide. Le groupe a battu le consensus de profit sur le trimestre clos fin septembre. Les revenus ont atteint un record de 2,1 milliards de dollars, en augmentation de 22% en glissement annuel, pour une marge brute de 29,4% en léger retrait et une marge opérationnelle de 17,2%. L'Ebitda ajusté a aussi atteint un record à 793 millions de dollars. Le bénéfice net a représenté 336 millions de dollars soit 61 cents par titre, contre 5 millions de dollars seulement un an plus tôt. Sur une base ajustée, le bpa a été de 67 cents, contre 7 cents un an auparavant et 62 cents de consensus FactSet.