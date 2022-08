GlobalFoundries : exceptionnel ?

(Boursier.com) — GlobalFoundries bondit avant bourse à Wall Street, suite à sa publication financière. Le groupe de Malta, New York, actif dans la fonderie de semi-conducteurs, n'a pas démérité au deuxième trimestre, sur un secteur qui a pourtant multiplié les avertissements ces dernières semaines. Le groupe a battu le consensus sur le trimestre clos, les résultats préliminaires à fin juin faisant ressortir des revenus record de 1,99 milliard dollars, en augmentation de 23% en glissement annuel, ainsi qu'une marge brute record de 27% et qu'une marge brute ajustée de 28%. La marge opérationnelle est également au plus haut, à 14,9%, alors que la marge opérationnelle ajustée a représenté 17,6%. Le bénéfice net est de 264 millions de dollars, encore un record, alors que le bénéfice net ajusté s'établit à 317 millions. L'Ebitda ajusté atteint 39,3% des recettes. Le bpa ajusté a été de 58 cents, contre un consensus FactSet de 45 cents. Sur la période comparable, l'an dernier, le groupe avait perdu 6 cents par titre, pour des ventes de 1,62 milliard.

Pour le trimestre en cours, GlobalFoundries prévoit un bénéfice ajusté de 62 cents par action en milieu de fourchette et des ventes de 2,05 milliards de dollars. Les analystes modélisaient un bénéfice de 44 cents par action sur des ventes de 1,99 milliard de dollars pour ce troisième trimestre.