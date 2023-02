GlobalFoundries dépasse les attentes à Wall Street

(Boursier.com) — GlobalFoundries , le fabricant californien de semi-conducteurs, a annoncé des revenus et des bénéfices supérieurs aux anticipations de marché. La firme a généré un bénéfice net de 668 millions de dollars au quatrième trimestre, ou 1,21 dollar par action, contre 43 millions de dollars l'année précédente. Sur une base ajustée, GlobalFoundries a gagné 1,44$ par action, contre 18 cents par action un an avant et 1,33$ de consensus. Les revenus sont passés de 1,85 milliard à 2,10 milliards de dollars. "Au quatrième trimestre, l'équipe GF a continué à respecter ses engagements envers les clients et les actionnaires, malgré la correction des stocks très médiatisée", a indiqué le directeur général Thomas Caufield. Pour le premier trimestre, le groupe prévoit un chiffre d'affaires de 1,81 à 1,85 milliard de dollars, ainsi qu'un bénéfice par action ajusté de 45 à 53 cents. Le consensus était de 1,82 milliard de dollars de revenus et de 46 cents de bénéfice ajusté par titre.