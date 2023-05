GlobalFoundries chute à Wall Street après les prévisions

(Boursier.com) — GlobalFoundries , le fabricant californien de semi-conducteurs, a annoncé des revenus et des bénéfices supérieurs aux anticipations de marché sur le trimestre clos, mais une guidance jugée trop courte. La firme a généré un bénéfice net de 254 millions de dollars au premier trimestre, ou 46 cents par action, contre 178 millions de dollars l'année précédente. Sur une base ajustée, GlobalFoundries a gagné 0,52$ par action, contre 0,42$ par action un an avant et 0,49$ de consensus. Les revenus ont décliné de 1,94 milliard à 1,84 milliard de dollars. Pour le trimestre en cours, GlobalFoundries prévoit un bénéfice ajusté de 50 cents par action et des ventes de 1,83 milliard de dollars, sur la base du milieu de fourchette de la guidance. Wall Street modélisait un bénéfice de 51 cents par action sur des ventes de 1,85 milliard de dollars. Au cours de la période correspondante de l'année précédente, le groupe avait gagné 58 cents par titre sur une base ajustée pour des ventes de 1,99 milliard de dollars.

"Au premier trimestre, dans un contexte macroéconomique et cyclique toujours incertain, GF a fourni des résultats solides qui sont conformes aux prévisions que nous avons fournies dans notre publication des résultats de février", a déclaré le directeur général Thomas Caulfield.