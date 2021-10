GlobalFoundries : 25 milliards de dollars ?

(Boursier.com) — GlobalFoundries Inc a fixé les conditions de son introduction en bourse, alors que la fonderie de semi-conducteurs basée à New York cherche à lever jusqu'à 1,55 milliard de dollars. La société a déclaré qu'elle offrait 33 millions d'actions, alors que l'actionnaire Mubadala Investment Co. PJSC propose 22 millions d'actions dans le cadre de l'introduction en bourse, dont le prix devrait se situer entre 42 et 47 dollars par action. Après l'introduction en bourse, Mubadala détiendra 89,4% des actions en circulation. Avec 534,7 millions d'actions en circulation après l'introduction en bourse, le prix indicatif d'IPO valoriserait la société jusqu'à 25,13 milliards de dollars. L'action devrait être cotée sur le Nasdaq sous le symbole 'GFS'.