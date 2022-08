Global Switch attire l'intérêt des géants du private-equity

(Boursier.com) — Global Switch Holdings attire les convoitises des grands groupes de private-equity. Selon les sources de 'Bloomberg', EQT et KKR & Co figurent notamment parmi les soumissionnaires présélectionnés pour racheter le géant des centres de données. Gaw Capital Partners, PAG et Stonepeak Partners auraient également été retenus pour participer au prochain tour de l'appel d'offres.

Les propriétaires de Global Switch, dont Jiangsu Shagang Group et Avic Trust, étaient sur le point de lancer la vente de l'entreprise en mai dernier, avait alors rapporté l'agence d'informations. Global Switch a confirmé le mois suivant que ses actionnaires envisageaient un désinvestissement potentiel à la suite du fort intérêt d'investisseurs internationaux. La société britannique pourrait être valorisée environ 10 milliards de dollars. Les réflexions sont en cours et aucune décision finale n'a été prise, selon les sources de l'agence. Certains soumissionnaires pourraient par ailleurs de collaborer ou de ne pas poursuivre le processus.

Fondée en 1998, Global Switch possède et exploite 13 centres de données en Europe et en Asie-Pacifique couvrant environ 428.000 mètres carrés, selon son site Web. L'entreprise a réalisé un Ebitda de 251,4 millions de livres en 2021, en augmentation de 5,8% sur un an.