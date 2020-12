Global EcoPower, victime de malversations, diffère son Assemblée générale

Crédit photo © Boursier.com

(Boursier.com) — La conciliation entre la filiale Cash de Global EcoPower (GEP) qui développe le projet Payra a été homologuée judiciairement le 15 décembre. En application de l'accord de conciliation, la dette de Rivage a été convertie intégralement en capital au nominal.

A l'issue de cette opération, Cash dispose d'un capital de 28 millions d'euros, et est détenue à 75% par Rivage Investment et 25% par GEP, sans dette.

Par ailleurs, Philippe Destenbert, Président de GEP, indique que GEP a été victime de malversations et détournements .

Les personnes responsables ont été mises à pied et convoquées à un entretien préalable. Ces détournements concernent des fonds, de l'informatique, du mobilier de bureau, des documents officiels et des actifs incorporels. Une enquête approfondie et des audits sont en cours.