Global EcoPower : va émettre pour 15 ME d'obligations vertes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Global EcoPower a obtenu une opinion indépendante du cabinet Vigeo Eiris exprimant le plus haut niveau d'assurance sur les engagements de Global EcoPower et sur la contribution des projets qu'il porte en matière de développement durable. Fort de ce label, Global EcoPower envisage de procéder à une émission d'obligations vertes sous format Euro PP pour un montant d'environ 15 millions d'euros et une maturité de 5 ans.

Global EcoPower a mandaté Vigeo Eiris en vue d'obtenir une opinion indépendante (dite Seconde Opinion) concernant le degré de prise en compte des impacts et des facteurs de durabilité dans la conception et la gestion de l'émission obligataire verte qu'il envisage de réaliser dans un futur proche.

Vigeo Eiris considère que l'émission obligataire envisagée par Global EcoPower est conforme aux 4 principes des GBP 2018, et est cohérente avec les priorités stratégiques et les engagements de Global EcoPower en matière de développement durable ainsi qu'avec ses enjeux sectoriels.

Placement privé

Global EcoPower envisage donc de procéder à une émission obligataire verte par placement privé auprès d'investisseurs qualifiés uniquement, pour un montant nominal global d'environ 15 ME, d'une maturité de 5 ans et remboursable in fine.

Le produit net de l'émission sera affecté en priorité au financement d'un nouveau projet d'énergies renouvelables, à savoir un complexe biomasse mettant en oeuvre la technique de gazéification du bois, en cohérence avec la nouvelle activité de "Green Energy Business" du Groupe.

Les caractéristiques détaillées de l'émission obligataire et son calendrier seront précisés ultérieurement.