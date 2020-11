Global EcoPower trouve un accord avec Rivage Investment mais...

(Boursier.com) — Un accord -encore sous condition suspensive- a été trouvé avec Rivage Investment pour dénouer la situation du projet Payra.

Cet accord équilibré va, entre autres, permettre de geler les 6,1 millions d'euros de dettes de GEP envers Cash, la filiale projet. Cette avancée ne doit pas masquer que le passif de GEP était au 15 juillet 2020 de 19 ME, somme à laquelle pourrait s'ajouter le passif de Sénergies en cours de liquidation.