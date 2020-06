Global EcoPower : reprise du chantier Algo-Solaire dans la Vallée de l'Hers

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Global EcoPower informe ses actionnaires et investisseurs de la reprise du chantier de Payra-sur-l'Hers, dont les travaux avaient été suspendus le 16 mars, dans le cadre des mesures relatives à la crise sanitaire. Global EcoPower avait assuré la livraison des matériaux nécessaires avant les mesures de confinement, ce qui permet une reprise du chantier rapide, tout cela dans le respect des pleines mesures de sécurité.

Le Covid-19 est venu perturber le chantier. Les prestataires français ont repris le travail très rapidement dans le respect des règles sanitaires applicables à ces grands chantiers. En revanche, en ce qui concerne les prestataires et fournisseurs étrangers, notamment chinois et italiens, la reprise fut plus difficile car les formalités administratives sont plus lourdes. Les collaborateurs de Global EcoPower sont tous restés mobilisés durant la période de confinement, majoritairement en télétravail, permettant ainsi d'assurer la continuité de l'activité. Sans eux, le chantier n'aurait pas pu reprendre si rapidement , commente Jean-Marie Santander, Président Directeur Général de Global EcoPower.

Il est rappelé que la campagne de financement participatif en obligations convertibles sur Vignes 1, filiale à 100% du Complexe Algo Solaire de l'Hers, filiale à 100% de GEP, s'est achevée le mois dernier avec la souscription de 373,2 kE auprès de 101 investisseurs personnes physiques, résidant dans l'Aude ou ses départements limitrophes. L'objectif initial de 349,08 kE est donc largement dépassé. Ce financement va permettre à Vignes 1 de bénéficier d'un tarif bonifié de la CRE pour la revente de l'électricité des serres photovoltaïques pendant 20 ans.

Dans la foulée du succès de cette première campagne, GEP a démarré, avec son partenaire Tudigo, une seconde campagne identique sur Vignes 2 avec l'objectif de lever 370 kE.