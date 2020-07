Global EcoPower : report des comptes et changement de président

Global EcoPower : report des comptes et changement de président









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Global EcoPower a annoncé un report de l'arrêté des comptes clos au 31 décembre 2019, ainsi que des changements importants dans la gouvernance et que la démission de Jean-Marie Santander de la présidence.

Le conseil d'administration, initialement prévu le 15 juillet 2020, pour examiner l'arrêté des comptes clos au 31 décembre 2019, devait également statuer sur un projet de changement de méthodes comptables appliqué à l'exercice 2019. Le conseil, en accord avec le commissaire aux comptes, a décidé de sursoir à l'évolution des règles comptables, et a demandé un complément d'informations. De ce fait, le conseil a décidé de reporter la date d'arrêté des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2019 à une date ultérieure.

Lors de cette réunion "sont apparues un certain nombre d'imprécisions techniques et comptables". Conformément aux statuts de la société, le conseil a demandé à Jean-Marie Santander des explications sur ces points. Jean-Marie Santander a présenté sa démission de président du conseil, laquelle a été acceptée. Le conseil a immédiatement nommé Philippe Destenbert, vice-président du conseil, Président de la société. Celui-ci a remercié le conseil de sa confiance et accepté le mandat.

Philippe Destenbert a ensuite demandé au conseil l'autorisation de lancer pour fin août un audit afin "d'avoir une image précise de la situation de la société et de la gestion précédente, ce que le conseil a approuvé". Il a ensuite fait part de son intention de demander la suspension du cours en bourse en attendant les résultats de cet audit.

La date de l'arrêté des comptes ainsi que la date de l'assemblée générale devant approuver les comptes clos le 31 décembre 2019 seront communiquées dès que possible.