Global EcoPower : renforce ses fonds propres

Global EcoPower : renforce ses fonds propres









(Boursier.com) — Global EcoPower a signé avec la société d'investissement Nextstage AM un contrat d'émission d'ABSA (actions avec bons de souscription attachés), dans le cadre d'un placement privé avec suppression du droit préférentiel de souscription. Cet accord s'effectue au profit de ses 3 fonds FCPI Nextstage CAP 2021, FCPI Nextstage CAP 2022 IR et FCPI Nextstage CAP 2023 ISF, pour un montant total de 2,1 ME. Il s'agit du premier fonds FCPI à investir dans GEP dans le cadre de la qualification "Entreprise Innovante" récemment renouvelée par Bpifrance.

Une première augmentation de capital a été effectuée au profit du FCPI Nextstage CAP 2023 ISF pour un montant de 1.388.913,6 euros (prime d'émission incluse). Elle a été réalisée par émission de 817.008 ABSA 2020, le 3 février 2020.

La réalisation des augmentations de capital au profit du FCPI Nextstage CAP 2021 à hauteur de 252.603 euros (prime d'émission incluse) et au profit du FCPI Nextstage CAP 2022 à hauteur de 443.574,2 euros (prime d'émission incluse) interviendront au plus tard le 28 février 2020.

Emission d'ABSA

Global EcoPower va émettre au total 1.226.524 ABSA 2020 d'une valeur nominale unitaire de 0,33 euro, au prix unitaire de 1,7 euro, prime d'émission incluse, pour un montant global de 2.085.090,80 euros, représentant 12,55% du capital social post-opération de la société.

Un BSA 2020 donnera à son titulaire le droit de souscrire à 1 action ordinaire d'une valeur nominale de 0,33 euro à un prix de souscription de 1,7 euro par action ordinaire, soit une augmentation de capital complémentaire d'un montant total de 2 085 090,80 euros (prime d'émission incluse) en cas d'exercice de l'intégralité des BSA 2020.

Les BSA 2020 seront détachables au gré du souscripteur et transmissibles librement. Leur transfert résultera de l'inscription des titres au compte-titre de l'acquéreur.

Les BSA 2020 feront l'objet d'une cotation sur le marché au plus tard à compter du 15 avril 2020. Ils pourront être exercés à tout moment par le souscripteur dès leur attribution et jusqu'au 31 décembre 2025 à minuit au plus tard. A défaut d'avoir été exercés avant cette date, ils deviendront caducs.

Le règlement-livraison de l'ensemble des ABSA 2020 émises dans le cadre de l'augmentation de capital et leur admission sur le marché d'Euronext Growth à Paris est prévu le 28 février 2020, au plus tard.