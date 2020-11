Global EcoPower obtient un délai de 7 mois pour le projet Biomasse 45

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Voici 1 an, le 7 novembre 2019, Global EcoPower (GEP) communiquait sur une seconde opération de "Green Energy Business" : le projet "Biomasse 45". Biomasse 45 a remporté un appel à projets de la CRE pour la production d'électricité à partir de Biomasse (tranche CRE5). En tant que lauréat, Biomasse 45 bénéficie d'un tarif de rachat garanti de 14 cEuro/kWh pour une durée de 20 ans. Une unité de cogénération (alimentée par de la Biomasse ligneuse) produira une puissance électrique de 1,2 MWe et de 5,34 MWth thermique. L'électricité sera injectée sur le réseau Enedis et la chaleur sera revendue à l'unité de granulation Granule 45.

Afin d'améliorer les performances techniques et financières de cette opération, GEP a décidé de changer la technologie de gazéification initialement prévue pour un cycle ORC (Organic Rankine Cycle) composé d'une chaudière Biomasse et d'une turbine. GEP a signé un partenariat avec la société d'ingénierie Prodesa dont l'activité consiste à fournir des solutions clé en main sur mesure pour la production de biocombustibles et d'unités de cogénération. Prodesa intervient en tant que sous-traitant industriel fournissant une gamme complète de services : le développement et dessin de projets, la construction, la mise en service, l'exploitation et les services après-vente.

Prodesa sécurisera ainsi GEP lors de la construction et l'exploitation de l'installation : garantie de bonne fin, "performance bond", garantie de production en termes d'électricité, de thermies de la cogénération et de la quantité annuelle de granulés.

GEP est membre de Propellet qui est l'association nationale du chauffage au granulé de bois/ pellet. Elle regroupe des professionnels du secteur qui s'engagent dans la qualité et le développement de la filière du granulé de bois. GEP est en relation avec les "majors" de la profession et notamment les distributeurs incontournables pour la vente de granulés sur le territoire national.

Incidences COVID

La période du COVID a fortement ralenti le développement de Biomasse 45. A cet effet, des délais forfaitaires ont été accordés par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, aux différentes filières de production, afin de prendre en compte les retards possibles dus notamment à la réalisation des études environnementales et à l'obtention des autorisations essentielles.

Pour le projet de GEP, un délai supplémentaire de 7 mois a été accordé, soit à novembre 2021.