Global EcoPower : en leader sur la spiruline avec TAM

Global EcoPower : en leader sur la spiruline avec TAM









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le spécialiste français des complexes à énergie positive renouvelable Global EcoPower a fait l'acquisition de tous les actifs de production et de commercialisation de spiruline de la société TAM, premier producteur de spiruline en France via la marque Cyane.

Avec la prochaine mise en service de son unité de production de Spiruline de l'Hers (Payra-sur-l'Hers) et Spiruline d'Anjou (Bourgneuf en Mauges), qui alimentera en énergie photovoltaïque la production de la microalgue alimentaire, GEP va pouvoir se positionner rapidement comme le leader européen de la production de spiruline Premium et de phycocyanine, deux marchés mondiaux estimés respectivement à 1 MdE et 100 ME en 2030.

GEP rachète les outils de production, le fonds de commerce incluant la liste des clients et prospects, la certification ISO 22000 pour la production écologique de microalgues, le savoir-faire et la marque Cyane.

Le rachat du fonds de commerce de TAM constitue une opportunité unique pour GEP qui va pouvoir accélérer son implantation sur le marché de la spiruline avec l'ambition de devenir le premier acteur européen pour la culture d'une spiruline premium produite en France et pour l'extraction de la phycocyanine , estime Jean-Marie Santander, Président Directeur Général de Global EcoPower.

Pour rappel, la société TAM avait développé la première unité en France de culture biologique sous serre et de commercialisation de spiruline et une marque reconnue, Cyane, pour la qualité de sa production de spiruline française haut de gamme. La crise du Covid-19 a contraint les dirigeants de la société à se recentrer sur leur coeur d'activité, la culture de la tomate. GEP anticipe également une nouvelle règlementation européenne prévue pour 2021, qui qualifiera le niveau de pureté des produits comme la spiruline et la phycocyanine, valorisant ainsi la spiruline biologique de haute qualité face aux produits asiatiques bas de gamme. Les marchés de la spiruline et de la phycocyanine poursuivent leur forte croissance avec une consommation estimée en Europe de l'Ouest à l'horizon 2023 de 2 810 tonnes pour la spiruline et de 37 tonnes pour la phycocyanine.

Global EcoPower vise une production de 40 t de spiruline par an sur chacun de ses sites (Spiruline de l'Hers et de Spiruline d'Anjou). Sur la base d'un taux d'extraction d'environ 15%, le management décidera de la quantité de phycocyanine qui sera produite en fonction de la demande du marché.