Global EcoPower : des ambitions dans la spiruline

(Boursier.com) — Global EcoPower va construire dans le Maine et Loire une unité de production de spiruline d'une capacité de 40 tonnes par an et d'extraction de phycocyanine.

GEP a confié la syndication du financement à la Banque Populaire Grand Ouest (BPGO) qui a délivré une offre de financement (term sheet) précisant les conditions d'un emprunt de 11 ME.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de GEP de développer un nouveau Green Energy Business, combinant une culture écologique énergivore avec des énergies renouvelables. Fort de notre savoir-faire, nous nous déployons autour de projets fortement créateurs de valeur comme la spiruline et la phycocyanine. Le projet de Payra-sur-l'Hers, en cours de construction, a concrétisé cette nouvelle impulsion et nous sommes heureux de lancer une seconde opération qui devrait placer GEP comme l'un des premiers producteurs de spiruline et de phycocyanine premium en Europe. , commente Jean-Marie Santander, Président Directeur Général de Global EcoPower.

GEP s'est portée acquéreur, en mai 2019, de la société SARL Verger des Marottières, située à Bourgneuf en Mauges (Maine-et-Loire). Cette société est titulaire d'un bail agricole d'une durée de 20 ans portant sur 48.000 m2 de serres photovoltaïques, déjà construites par GEP. Le Groupe va dédier ce site à la culture de spiruline et à l'extraction d'une phycocyanine premium, comme complément alimentaire. Le projet va générer de nombreux emplois pour sa construction et son exploitation.

Le budget global de l'investissement, qui sera porté par la SARL Verger des Marottières, s'élève à 15 ME, financé à hauteur de 11 ME par le pool bancaire mené par BPGO.

Les travaux démarreront dès le 2e semestre 2020, lorsque le financement sera définitivement acquis.

Cette nouvelle unité de production va renforcer le positionnement de GEP sur le marché de la spiruline bio haut de gamme en France. Le site de Bourgneuf en Mauges viendra en effet en complément du site de Payra-sur-l'Hers, actuellement en cours de construction.

La spiruline peut compter sur un marché porteur en croissance moyenne de 10 % par an avec une consommation française annuelle d'environ 500 tonnes et une production totalement atomisée, constituée de nombreux acteurs locaux, qui couvre à peine 10% des besoins domestiques.

GEP ambitionne de se positionner rapidement comme l'acteur de référence dans la production d'une spiruline et d'une phycocyanine -le pigment de couleur bleu de la spiruline- françaises de qualité.