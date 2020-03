Global EcoPower : a déjà levé 200 kE grâce au crowdfunding

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La campagne de financement participatif de Global EcoPower s'engage bien puisque le groupe a levé plus de 200kE auprès de la plateforme de crowdfunding Tudigo. Ces fonds doivent permettre aux particuliers de participer, via la souscription d'obligations convertibles, à la réalisation d'un complexe innovant à Payra-sur-L'Hers dans l'Aude.

Cette opération de crowdfunding constitue une opportunité pour les particuliers désirant investir dans ce projet en faveur de la transition écologique. Ce complexe associera la culture de la spiruline à la production d'énergies renouvelables au travers d'un mix énergétique alliant autoconsommation et électricité positive verte. Il s'agira également de la plus grande unité de production biologique de "spiruline premium" en France, avec un objectif de production de 70 tonnes par an et la création de dizaines d'emplois locaux.

Le succès de l'opération permettra à GEP de bénéficier d'un tarif de revente de l'électricité encore plus avantageux, à 83 euro/MWh, grâce à la prime d'Etat pour les projets de levée de fonds participatifs dans le domaine des énergies renouvelables.

GEP a déjà investi 9 ME sur ce projet en fonds propres et a signé un financement long terme d'un montant de 26 ME en juillet 2019 pour boucler le budget d'investissement de 35 ME.

La construction est en cours avec une mise en exploitation prévue mi-2020.

Le total de souscription sous forme d'obligations convertibles peut atteindre 349,1 kE. L'engagement est pour 4 ans, pour un ticket minimum de 100 euros. Le remboursement du capital est in fine. Il y aura un versement annuel des intérêts, pour un taux de 6,5% brut par an. L'opération est garantie par Global EcoPower.