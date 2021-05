Global Eagle choisit les performances d'Eutelsat pour accroître ses capacités de mobilité en Amérique du Nord

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Eutelsat Communications et Global Eagle, principal fournisseur de solutions de connectivité et de divertissement pour les marchés porteurs de la mobilité, ont signé un contrat pluriannuel concernant des répéteurs en bande Ku supplémentaires. Ceux-ci permettent d'accroître la capacité destinée aux clients de Global Eagle opérant dans le domaine de l'aviation.

Dans le cadre de cet accord pluriannuel portant sur l'ensemble de la couverture nord-américaine d'EUTELSAT 7A, Eutelsat fournit à Global Eagle d'importantes performances supplémentaires visant à augmenter les services de connectivité de l'entreprise pour ses clients du secteur de la mobilité. Ce satellite sera rebaptisé EUTELSAT 139WA.

Philippe Oliva, Directeur commercial d'Eutelsat, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accompagner Global Eagle, notre partenaire de longue date, dans le renforcement de son réseau mondial de mobilité. Ce contrat, qui reflète à la fois l'excellence de nos ressources mondiales en orbite et notre flexibilité à les redéployer rapidement pour saisir les opportunités du marché, met également en avant la résilience à long terme du marché de la mobilité."

Nancy Walker, Vice-présidente commerciale de la division Connectivité aéronautique chez Global Eagle, a ajouté : "Cet accord avec Eutelsat nous permet de renforcer davantage nos réseaux multi-bandes et multi-satellites, qui offrent une haute performance et une grande uniformité de service à nos utilisateurs finaux. Nos clients pourront rester connectés grâce à la capacité de plus de 50 satellites reliés par 28 téléports à travers le monde, ce qui se traduit par un service plus rapide et fiable pour leurs passagers."