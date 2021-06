Global Bioenergies / Swift Fuel : 1er vol international avec une essence d'aviation renouvelable

Global Bioenergies / Swift Fuel : 1er vol international avec une essence d'aviation renouvelable









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Global Bioenergies et Swift Fuel GmbH, spécialiste des carburants "verts" pour avions, organisent le 15 juin 2021 le premier vol international alimenté par un carburant renouvelable à plus de 97%. Un avion VAN RV-8 partira de Sarrebruck, en Allemagne, et atterrira à l'aéroport de Reims en Champagne (Prunay) aujourd'hui dans l'après-midi. Le vol durera 1 heure.

Composée à plus de 97% de biocarburant, l'essence d'aviation utilisée pour ce vol constitue une alternative écologique au carburant 100LL, habituellement commercialisé pour les avions à moteur à pistons. Cet exploit technologique constitue la première étape vers un marché de l'essence d'aviation biosourcée.

L'évènement se déroulera en présence de M. Jean Rottner (Président de la Région Grand Est), M. Roland Theis (secrétaire d'Etat à la justice et plénipotentiaire aux affaires européennes du Land de Sarre), Mme Catherine Vautrin (Présidente du Grand Reims) et M. Arnaud Robinet (Maire de Reims).

Rappelons que l'Avgas (acronyme d'aviation gasoline) ou essence d'aviation, utilisée pour avions à moteur à pistons, représente un marché de 100 millions de litres par an en Europe et de 900 millions de litres aux Etats-Unis, soit 1 milliard de litres sur ces 2 marchés seulement. L'essence développée par Swift Fuel pour ce vol historique est sans plomb et contient plus de 97% de composés d'origine végétale produits par Global Bioenergies.

Global Bioenergies développe depuis 2008 un procédé de conversion fermentaire de ressources renouvelables en isobutène et en ses dérivés, utiles dans des domaines aussi divers que les carburants, les ingrédients pour la cosmétique, ou encore les matériaux. Pour sa part, Swift Fuel développe depuis 2011 des carburants d'aviation respectueux de l'environnement avec pour principal objectif des alternatives sans plomb au 100LL couramment utilisé.