Global Bioenergies : Succès et fin du projet REWOFUEL

(Boursier.com) — Global Bioenergies annonce la fin du projet REWOFUEL, qui se sera déroulé du 1er juin 2018 au 30 juin 2022... Ce projet a réuni plusieurs industriels européens, comme Repsol, Sekab et Fibenol, avec l'objectif de démontrer la conversion de bois résiduaire en composants durables et de haute performance pour les carburants routiers et d'aviation et contribuer ainsi aux efforts de décarbonation des transports terrestres et aériens. Global Bioenergies était le coordinateur du projet qui a reçu 13,8 MEUR de financement du programme européen de recherche et d'innovation Horizon 2020.

Le projet, également connu sous son titre complet, "Residual Wood Conversion to High-performance drop-in Biofuels", a été financé au titre du contrat No 792104 par l'agence INEA "Innovation and Networks Executive Agency". En plus de Global Bioenergies, Repsol, Sekab et Fibenol, le projet a également impliqué SkyNRG, Peab, Neste, IPSB, Technip FMC, Metex NoovistaGo et Energie Institut JKU.

Pour ce projet, des sucres issus de bois ont été fournis par les sociétés Sekab et Fibenol...

Tino Lassmann, Responsable de Projet chez Sekab, déclare : "notre technologie pour produire des sucres de deuxième génération est parmi les meilleures au monde, surtout en ce qui concerne l'utilisation de bois comme matière première. Nous sommes convaincus de ses nombreuses valeurs et possibilités comme moyen pour réduire notre empreinte environnementale. Nous sommes fiers d'avoir pris part à REWOFUEL avec d'autres leaders européens de la bioéconomie et nous continuerons la coopération vers un monde plus durable."

Peep Pitk, Directeur du Développement chez Fibenol, déclare : "Nous avons été impressionnés par les performances du procédé bio-isobutène de Global Bioenergies avec nos sucres de bois. A partir de 2023 nous produirons ces sucres à hauteur de 20.000 tonnes par an dans notre usine à Imavere en Estonie et nous avons hâte de franchir la prochaine étape dans cette collaboration."

Ces sucres ont ensuite été transformés en biocarburants durables de haute performance.

Bernard Chaud, directeur de la stratégie industrielle chez Global Bioenergies, déclare : "Nous avons démontré que le bio-isobutène produit à partir de sucres de deuxième génération issus de bois peut être utilisé pour produire des composés de haute performance utilisables pour la formulation de carburants routiers et aériens."

Ainsi des lots de bio-isooctane, de bio-ETBE et de carburant aérien durable ont été produits par Global Bioenergies puis testés par Repsol, le principal acteur du pétrole en Espagne.

Javier Marcos González, Responsable de Projet chez Respol, déclare : "Les premiers tests que nous avons réalisés sont satisfaisants. Disposer de ces dérivés d'isobutène issu de ressources renouvelables de deuxième génération représenterait un grand pas en avant pour l'industrie des carburants."

Des lots de carburants aérien renouvelable ont été produits et transférés à SkyNRG, le principal acteur du domaine. D'importants travaux ont été coordonnés par SkyNRG en vue de la certification de ces dérivés d'isobutène comme carburant d'aviation.

Maarten van Dijk, Directeur du Développement chez SkyNRG, déclare : "Pour que l'industrie aéronautique puisse réduire son empreinte carbone et respecter les normes européennes en matière de carburants d'aviation durable (en anglais sustainable aviation fuels - SAF), nous devons continuer à développer des nouvelles voies de production, dans le but de libérer des nouveaux gisements de matières premières durables et augmenter les rendements de conversion. C'est exactement ce que le projet REWOFUEL a su démontrer. Nous avons été impressionnés par la volonté de chacun des partenaires pour faire de ce projet une réussite et en particulier par la plateforme innovante de Global Bioenergies. Nous attendons avec impatience la prochaine étape de mise à l'échelle et espérons voir bientôt les carburants durables d'aviation de Global Bioenergies dans les avions de ligne."

Parallèlement, les coproduits correspondant à la partie ligneuse des copeaux de bois ont été incorporés par la société Peab dans des formulations de bitume qui ont été mises en oeuvre avec succès. Produire des bitumes présentant un bilan environnemental amélioré contribuera à optimiser le bilan global du transport routier.

Les protéines issues de la fermentation sont, elles, destinées être valorisées dans l'alimentation animale. Les expérimentations conduites en ce sens par Metex NoovistaGo ont donné des résultats probants.

Enfin, Energie Institut JKU a effectué les analyses de cycle de vie des différents segments de cette chaine de valeur et a quantifié la réduction des émissions de CO2 selon différentes configurations pouvant conduire jusqu'à -85% d'économies par rapport à la solution fossile de référence.

Entre temps, des travaux d'ingénierie ont été réalisés par les sociétés Neste, Technip FMC et IPSB une entreprise française d'ingénierie spécialisé dans l'agroindustrie.

Marc Delcourt, Directeur Général chez Global Bioenergies, conclut : "Ce projet REWOFUEL a réuni des acteurs de différents domaines pour assembler une chaine de valeur industrielle visant à la réduction de l'empreinte carbone du transport aérien comme du transport routier. De telles filières sont au coeur du débat environnemental : le transport routier thermique doit basculer dans le renouvelable s'il veut perdurer dans les prochaines décennies. Le transport aérien doit lui aussi améliorer son empreinte environnementale. Les acteurs du projet REWOFUEL entretiendront des relations au-delà du projet afin d'en concrétiser les perspectives."