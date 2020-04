Global Bioenergies : report de l'Assemblée Générale

Global Bioenergies : report de l'Assemblée Générale









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le contexte des incertitudes liées à la crise sanitaire actuelle, et dans le cadre défini par l'ordonnance no2020-318 du 25 mars 2020, Global Bioenergies a décidé de reporter la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires à une date comprise entre le 24 août et le 30 septembre 2020. La date précise sera fixée ultérieurement, et la convocation à cette assemblée sera effectuée en utilisant les moyens légaux en vigueur.

Parallèlement, sur le fondement du communiqué de l'Autorité des Marchés Financiers du 30 mars 2020, la publication du rapport financier annuel sera repoussée au mois de juin, sa rédaction ayant été compliquée par la gestion des répercussions de la crise sanitaire.

Marc Delcourt, co-fondateur et directeur général de Global Bioenergies, a déclaré : "Après quatre semaines de fonctionnement en activité réduite nécessaires pour réagir et nous adapter à la crise, nous sommes maintenant revenus à un régime quasiment normal, dans le respect des consignes sanitaires édictées par le gouvernement. Nous avons sollicité le recours à l'activité partielle sur cette période de quatre semaines et pour les seuls salariés dont la protection ne pouvait être assurée dans la configuration habituelle de nos activités. Le volume des heures chômées sur cette période n'est d'environ que de 40% à l'échelle du laboratoire d'Evry. Les activités sur nos sites de Pomacle et Leuna n'ont quant à elles subi aucune réduction."