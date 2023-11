(Boursier.com) — Global Bioenergies renforce sa trésorerie brute, à 14,4 millions d'euros à date (trésorerie non auditée). La société prolonge ainsi sa visibilité financière jusqu'au début 2025, grâce à l'encaissement de plusieurs financements non dilutifs de la part de partenaires de référence (Bpifrance, l'ADEME et l'agence européenne BBI-JU dans le cadre du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020).

Dernièrement, Global Bioenergies a effectivement reçu plusieurs financements représentant un montant total de 7,3 ME de la part de ses partenaires, au titre de :

- Projet de construction d'usine (4,1 ME) : versement de la première tranche de l'aide accordée par l'Etat français pour la construction de la première usine au monde d'isobutène biosourcé. Ce financement, d'un montant total de 16,4 ME, a été attribué dans le cadre de l'appel à projet Première usine lancé par Bpifrance au sein du plan France 2030.

- Plusieurs consortiums de R&D à l'échelle française et européenne (3,2 ME) : encaissement du solde de la subvention européenne relative au projet Optisochem visant à convertir de la paille de blé en dérivés d'isobutène biosourcé (1,4 ME) ; encaissement du solde du financement dans le cadre du programme ISOPROD piloté par l'ADEME validant les dérivés de l'isobutène dans la cosmétique (1,1 ME) ; versement de l'avance du projet Prénidem (0,7 ME) sur un montant total attribué par l'ADEME de 4,4 ME.