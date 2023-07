Global Bioenergies relève ses ambitions industrielles

(Boursier.com) — Global Bioenergies revoit à la hausse ses ambitions industrielles et décide d'ajuster sa feuille de route pour se concentrer, dès à présent, sur un projet d'usine de plus grande capacité de production que l'usine ViaViridia. Il s'agit pour GBE de répondre aux attentes de ses interlocuteurs industriels, commerciaux et financiers.

Cette usine dimensionnée pour produire 10.000 tonnes d'isobutène et dérivés par an (contre 2 000 tonnes dans le projet précédent) visera les marchés de la cosmétique puis celui des carburants d'aviation durables pour lequel Global Bioenergies vient d'obtenir la certification ASTM.

Marc Delcourt, co-fondateur et Directeur Général de Global Bioenergies, commente : "Nous avons livré les premières commandes et notre chiffre d'affaires du premier semestre s'établit à 2,4 ME. Guidés par la tendance actuelle de l'accélération des renouvelables, par la forte traction des marchés sur le sujet et par les progrès techniques de notre procédé en voie directe, nous modifions notre feuille de route. Les activités commerciales de l'unité de Pomacle, certes génératrices de chiffre d'affaires mais à faible marge associée, ne sont plus prioritaires. Nous concentrons désormais tous nos efforts vers l'édification de cette usine de plus grand taille prévue pour démarrer fin 2027. En parallèle, nous commençons déjà à projeter notre technologie dans d'autres géographies et avec d'autres matières premières avec des groupes industriels internationaux".

Pour L'Oréal, 1er actionnaire de Global Bioenergies via son fonds d'investissement BOLD (Business Opportunities for L'Oréal Development), ce projet d'usine de grande capacité fait écho aux enjeux environnementaux et engagements pris dans le cadre de son programme L'Oréal pour le Futur. Ana Kljuic, Vice-Présidente R&I L'Oréal pour le Futur & Sciences Vertes ajoute : "Notre engagement d'ici 2030 est d'atteindre 95% d'ingrédients bio-sourcés, issus de minéraux abondants ou de procédés circulaires dans nos formules. Cette nouvelle ambition de Global Bioenergies va rendre les dérivés d'isobutène bio-sourcé accessibles à prix compétitif aux marchés des cosmétiques et, au-delà, permettre à tous de participer activement à la transition environnementale".

Global Bioenergies publiera un calendrier des étapes de conception et de construction de l'usine d'ici à la fin de l'exercice 2023.