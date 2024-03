Global Bioenergies : réduction des pertes en 2023

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Global Bioenergies s'établit à 3,2 millions d'euros sur l'exercice 2023, en forte hausse par rapport aux exercices précédents, suite à la livraison des premières commandes de plusieurs tonnes d'Isonaturane 12.

La perte nette consolidée se réduit à -8,7 ME (-12 ME en 2022).

Le groupe a obtenu 21 ME de soutien financier des pouvoirs publics, dont 4,8 ME encaissés à date. Le bilan fait ressortir un niveau de trésorerie en hausse atteignant 11,7 ME au 31 décembre, et permettant d'assurer la visibilité financière du Groupe pour l'ensemble de l'exercice 2024.

Par ailleurs, l'encaissement de la première tranche du financement accordé par l'Etat français dans le cadre du plan France 2030, pour la construction de la première usine de pleine taille d'isobutène biosourcé (4,1 ME), entraîne l'augmentation du poste de subvention d'équipement.