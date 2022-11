Global Bioenergies récompensé pour son ingrédient innovant Isonaturane 12 au salon In-Cosmetics Asia

(Boursier.com) — L 'Isonaturane 12, le premier isododécane biosourcé, créé et commercialisé par Global Bioenergies, a reçu hier l'Award ARGENT lors du prestigieux salon In-Cosmetics Asia.

Le salon In-Cosmetics Asia est la version asiatique du plus grand salon mondial dédié aux ingrédients cosmétiques, accueillant des exposants et visiteurs de plus de 70 pays et permettant de diffuser au coeur de la région Asie les dernières nouveautés du domaine.

Au cours de ce salon, un jury composé d'un panel d'experts internationaux et indépendants de l'industrie cosmétique récompense les meilleures innovations parmi les ingrédients cosmétiques. Global Bioenergies se voit aujourd'hui honoré par l'attribution de l'Award ARGENT pour son Isonaturane 12, le premier isododécane 100% d'origine naturelle, ouvrant notamment la porte de la naturalité au maquillage longue-tenue. L'isododécane est également utilisé à très grands volumes dans les segments dermocosmétique, soins capillaires, et hygiène.

Daphné Galvez, Directrice commerciale, commente : "Ce prix accrédite l'innovation majeure apportée par Global Bioenergies dans le domaine des ingrédients cosmétiques et permet d'augmenter sa visibilité dans une nouvelle région clé. Les appels entrants de prospects intéressés par notre innovation proviennent du monde entier, et montrent l'appétence sans frontière pour la naturalité dans la cosmétique".