Global Bioenergies produit un 2e lot d'isododécane

Global Bioenergies produit un 2e lot d'isododécane









Crédit photo © Global Bioenergies

(Boursier.com) — Six mois après la libération de son premier lot d'isododécane d'origine naturelle, Global Bioenergies a produit et libéré un 2e lot de cet ingrédient innovant qui sera commercialisé, dès 2022, sous le nom d'Isonaturane 12.

Une partie de ce lot sera utilisée pour produire la gamme 'lèvres' de la marque LAST, qui sera commercialisée cet automne en complément de la gamme 'yeux'. Ainsi, 14 teintes de rouge à lèvres liquide combineront pour la première fois une naturalité supérieure à 90% et des performances de tenue identiques à celle des meilleurs produits du marché.

Le deuxième lot d'isododécane d'origine naturelle est également utilisé pour servir les nombreux acteurs de la cosmétique ayant fait une demande d'échantillonnage.

La réorganisation de la production de Global Bioenergies permettra une croissance rapide de la production d'Isonaturane 12 ces prochaines années. En particulier, une unité de production est actuellement en construction sur le site de Pomacle-Bazancourt et sera combinée à des sous-traitants industriels amont et aval. Cette nouvelle filière produira dès 2022 une quantité d'Isonaturane 12 suffisante pour la fabrication de 10 millions d'unités de maquillage longue tenue et d'origine naturelle.