Global Bioenergies : poursuite de la collaboration avec Repsol pour des tests de formulation d'essence

(Boursier.com) — Global Bioenergies a annoncé la vente au groupe espagnol Repsol du bio-isobutène pour la conduite de tests de formulation d'essence. Global Bioenergies rappelle que l'ETBE est largement utilisé comme composant de l'essence du fait de son haut indice d'octane. Or l'ETBE standard, aujourd'hui incorporé jusqu'à 15% dans l'essence, n'est que partiellement renouvelable : il est actuellement produit à partir d'éthanol renouvelable et d'isobutène fossile.

Pour produire de l'ETBE 100% renouvelable, Global Bioenergies a transformé des résidus de bois en isobutène, et l'a combiné avec de l'éthanol renouvelable. L'utilisation d'ETBE 100% renouvelable augmenterait ainsi automatiquement le pourcentage de composants renouvelables dans l'essence utilisée pour le transport routier et aérien, et réduirait donc les émissions de CO2 de ces sources d'énergie.

" Nous sommes ravis de constater que notre collaboration avec Repsol passe à l'étape suivante. La construction de notre unité de production à Pomacle est maintenant terminée, et nous serons bientôt en capacité de livrer des quantités plus importantes de bio-isobutène et de ses dérivés, qui pourront permettre la conception, la préparation et le test de formules renouvelables de haute performance ", indique Bernard Chaud, directeur de la Stratégie industrielle chez Global Bioenergies.