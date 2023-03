Global Bioenergies obtient un financement de 4,2 ME attribué par l'ADEME

(Boursier.com) — Global Bioenergies a annoncé un financement de 6,2 millions d'euros attribué par l'ADEME pour le projet Prénidem mené le groupe. Ce montant comprend 4,4 ME attribués à Global Bioenergies, sous la forme de 60% de subvention (non remboursable) et de 40% d'avances remboursables sous réserve de l'atteinte de jalons techniques et commerciaux avec un versement en plusieurs tranches sur la durée du projet dont une tranche initiale de 15%.

Le projet s'étend jusqu'en septembre 2025. La première étape correspond à la conversion de sucres résiduaires en DMA (également appelé " acide prénique "). La production de cet intermédiaire métabolique est réalisée dans un fermenteur de taille industrielle exploité par Ajinomoto Foods Europe. La deuxième étape consiste à convertir ce DMA en isobutène au sein de l'unité de production appartenant à Global Bioenergies et exploitée par la société ARD sur son site de Pomacle-Bazancourt.

Le premier objectif du projet est de valoriser les applications commerciales des dérivés d'isobutène biosourcé, dans le marché du maquillage mais également des additifs carburants renouvelables à haut indice d'octane actuellement recherchés par les acteurs de la Formule 1. Le second objectif est d'optimiser la technologie afin de réduire les coûts de production de l'isobutène biosourcé et de ses dérivés.