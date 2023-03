Global Bioenergies n'a levé que 5,6 ME

(Boursier.com) — Global Bioenergies est parvenu à lever 5,6 millions d'euros sur les 7,5 millions d'euros envisagés pour l'augmentation de capital lancée le 10 mars, soit environ 5,1 ME nets des frais de réalisation de l'opération.

A l'issue de la période de souscription, la demande globale (à titre irréductible, réductible et libre) s'est élevée à 2.574.934 actions nouvelles souscrites au prix unitaire de 2,07 euros, représentant environ 71,3% du montant initial brut de l'opération.

L'ensemble des souscriptions, à titre irréductible, réductible et libre, a donc été servi. Conformément à leur engagement de souscription, Marc Delcourt, Directeur Général et co-fondateur de la société, et le groupe L'Oréal, via son fonds d'investissement BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development, ont participé à titre irréductible, respectivement à hauteur de 160 KE et de 980 KE. L'Oréal détient désormais 13,78% du capital.

A l'issue de l'opération, la trésorerie de Global Bioenergies s'établit à près de 11 ME. Compte tenu de son objectif de réduire progressivement l'écart entre les encaissements et les décaissements, la société estime disposer d'une visibilité financière supérieure à 12 mois.

Le règlement-livraison et l'admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sont prévus le 31 mars. Le capital social sera alors divisé en 17.748.681 actions