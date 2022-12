Global Bioenergies : montée en échelle de l'unité commerciale de Pomacle

(Boursier.com) — Global Bioenergies annonce le succès de la montée en échelle de la production de son unité commerciale située à Pomacle. "Toutes les sous-unités sont maintenant opérationnelles et fonctionnent en routine, avec quelques semaines d'avance sur le calendrier, se félicite le groupe, qui indique ainsi que sa première unité de production commerciale est maintenant pleinement opérationnelle. L'ensemble des unités (production biologique d'isobutène, purification, condensation et conditionnement) ont été validées et sont maintenant en opération. Global Bioenergies projette de vendre de l'isobutène purifié pour des applications en cosmétique et dans les carburants à haute valeur ajoutée permettant d'absorber un coût de production encore très élevé. Global Bioenergies convertira par ailleurs une partie de l'isobutène produit, via une chaîne établie de sous-traitants, en isododécane qualité cosmétique, vendu aux grands noms de la cosmétique sous la marque Isonaturane 12. La montée en échelle de cette chaîne aval a eu lieu concomitamment au démarrage de l'unité de Pomacle.

Daphné Galvez, directrice commerciale de Global Bioenergies, ajoute : "Nous produirons l'Isonaturane 12 par campagnes. Le premier lot, qui sera livré d'ici quelques mois, est déjà vendu en totalité, et nos discussions commerciales portent maintenant sur les lots suivants".