Global Bioenergies : lève 14,5 ME via son augmentation de capital

(Boursier.com) — Global Bioenergies annonce le succès de son augmentation de capital de 14,5 ME, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des investisseurs institutionnels pour 13,5 ME et des particuliers via la plateforme PrimaryBid pour 1 ME.

L'Opération a pour objectif de fournir à la Société les moyens de :

- poursuivre le développement commercial, finir la construction, amorcer la production industrielle, et financer le besoin en fonds de roulement de l'unité de Pomacle-Bazancourt : production d'isododécane biosourcé destiné au marché de niche du maquillage (pour environ 50% du produit de l'Opération) ;

- mener les travaux d'ingénierie et déployer le projet d'usine qui produira en 2024 à l'échelle du millier de tonnes pour alimenter les marchés plus vastes de la dermocosmétique et des soins capillaires (pour environ 25% du produit de l'Opération) ;

- poursuivre les efforts R&D pour réduire le coût d'exploitation du procédé en vue des applications commodités et biocarburants aériens à horizon 5 ans, et diversifier les débouchés commerciaux (pour environ 25% du produit de l'Opération).

L'Opération a été mise en oeuvre en vertu des 9ème et 11ème résolutions de l'Assemblée Générale du 18 juin 2021, à un prix de 4,13 euros par action, représentant une décote de 19,8% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours des trois dernières séances de Bourse précédant sa fixation et par rapport au cours de clôture du 13 décembre 2021.

L'Opération d'un montant total, prime d'émission incluse, de 14,5 ME, a été réalisée par émission, sans droit préférentiel de souscription, de 3.510.000 actions nouvelles ordinaires, représentant 30,9% du capital existant de la Société avant l'Opération. Les actionnaires s'étant engagés à souscrire dans le cadre de l'Opération, dont notamment le groupe L'Oréal, via son fonds d'investissement BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development, et le groupe Cristal Union, via sa holding Cristal Financière, ont été servis à hauteur de leur demande. Ces derniers ont respectivement représenté 13,3% et 1% de l'Opération.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations de ces actions nouvelles sur Euronext Growth interviendront le 16 décembre 2021. Les actions nouvellement émises seront assimilées aux actions existantes et porteront jouissance immédiate sur le marché Euronext Growth sous le code ISIN FR0011052257 - ALGBE.

Ces actions nouvelles représenteront 30,9% du capital social de la Société avant l'Opération et 23,6% du capital social de la Société après l'Opération.

Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier, déclare: "notre trésorerie s'établit désormais à 21,2MEUR, nous assurant ainsi une visibilité s'étendant au-delà du premier semestre 2023. Cette opération nous permet d'accueillir des investisseurs de renom, français et européens, convaincus de l'intérêt de la trajectoire que nous avons entreprise. Nous sommes heureux d'avoir pu y associer les particuliers, dont la participation a dépassé les attentes, lesquels sont chaque fois plus nombreux au capital de la Société. Plus généralement, nous remercions tous les actionnaires qui, par leur confiance et leur engagement, soutiennent la mission de Global Bioenergies".