Global Bioenergies : les comptes s'améliorent au 1er semestre









(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020, Global Bioenergies est en perte nette de -6,9 millions à comparer à la perte de -7,6 ME au 1er semestre 2019 (-8,8 ME au 1er semestre 2018). Le résultat d'exploitation (-6,87 ME), l'Ebitda (-5,3 ME), le résultat financier (-128 kE) et le résultat net sont tous améliorés comparativement à 2018 et 2019.

Les disponibilités au 1er juillet 2020 s'établissent à 11,3 ME (16,6 ME au 1er janvier).

L'ensemble du poste "Dettes et Produits Constatés d'Avance" diminue de 1,8 ME comparativement au 31 décembre dernier. Cette diminution est surtout imputable aux progrès réalisés dans le cadre des 5 projets financés par des subventions européennes, et ce malgré 1,3ME d'encaissements au cours du semestre pour les 4 projets ayant débuté en 2018, suite à la validation des premières étapes-clés respectives. Les dettes courantes (fournisseurs et dettes fiscales/sociales) sont stables.

La trésorerie brute est de 11,3 ME au 30 juin.