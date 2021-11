Global Bioenergies : LAST, lauréat des Cosmétiquemag Awards

(Boursier.com) — LAST , la marque de maquillage lancée en 2021 par Global Bioenergies, a reçu un des Awards d'Or lors de la cérémonie des Cosmétiquemag Awards qui s'est tenue hier soir. Les Cosmétiquemag Awards, qui rassemble un jury de professionnels du secteur de la Beauté, constituent l'évènement de référence du domaine et récompensent les nouveautés les plus marquantes de l'année.

Global Bioenergies est cette année le lauréat de l'Award d'or catégorie Maquillage pour la marque LAST lancée à l'été 2021.