Global Bioenergies : Lancement de la marque de maquillage LAST dès juin 2021

(Boursier.com) — Global Bioenergies annonce le lancement dès juin 2021 de sa marque propriétaire de maquillage longue durée, dénommée "LAST". La gamme composée de 18 références sera la première au monde à combiner longue tenue, absence de transfert, résistance à l'eau et naturalité pour le maquillage des yeux. Cette performance inédite repose essentiellement sur l'utilisation de l'isododécane renouvelable produit par la Société comme ingrédient majoritaire des formules. Les formules à plus de 90% d'origine naturelle et les conditionnements ont été définis de façon à réduire au minimum l'empreinte environnementale des produits.

Fin 2019, Global Bioenergies a installé dans son laboratoire de 'R&D' situé à Evry une unité de formulation cosmétique, et y a réalisé les premiers prototypes de produits de maquillage pour les yeux combinant longue tenue et origine naturelle des ingrédients. Une équipe ad hoc a ensuite été constituée, et réunit des experts couvrant l'ensemble des métiers de la cosmétique : formulation, réglementaire, packaging, direction artistique, marketing, communication, et e-commerce notamment.

Les prototypes ont été perfectionnés et industrialisés avec l'un des principaux façonniers européens du domaine du maquillage. Les packagings d'origine minérale (verre et métal) ou composés de matériaux recyclés et bio-sourcés ont été définis, designés, prototypés.

La marque LAST est composée, à ce jour, de trois catégories de produits : mascaras, mascaras sourcils et fards à paupières, présentant tous une tenue d'au moins 24h. En tenant compte de la déclinaison couleurs, la gamme compte 18 références, qui sont actuellement en production dans une usine française...