Global Bioenergies : lance une augmentation de capital de 7,5 ME

(Boursier.com) — Global Bioenergies lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) d'un montant brut de 7,5 millions d'euros.

Cette opération a pour objectif de fournir à Global Bioenergies les moyens de financer :

- le besoin en fonds de roulement de la chaîne de production de l'horizon 2 (pour environ 40% du produit de l'opération) ;

- la poursuite des études d'avant-projet de l'usine de l'horizon 3 dite ViaViridia (pour environ 35% du produit de l'opération) ;

- les activités supplémentaires de R&D visant à poursuivre la diminution des coûts du procédé en vue de son exploitation pour l'horizon 4 relatif à la production de carburants durables dans l'aérien et le routier (pour environ 25% du produit de l'opération).

Si l'opération n'était réalisée qu'à hauteur de 75%, soit 5,6ME, son produit serait prioritairement alloué à la chaîne de production de l'horizon 2 (pour environ 50% du produit de l'Opération) et à la poursuite des études d'avant-projet de l'usine ViaViridia (pour environ 40% du produit de l'Opération), la société adaptant en conséquence les moyens supplémentaires alloués aux activités de R&D en vue de l'horizon 4 (pour 10% environ du produit de l'Opération).

"Cette opération intervient à un moment charnière de la Société, qui s'organise maintenant autour de son objectif principal de réaliser un chiffre d'affaires en croissance forte, semestre après semestre", indique Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier de Global Bioenergies.

Le prix de souscription a été fixé à 2,07 euros par action nouvelle, soit 0,05 euro de valeur nominale et 2,02 euros de prime d'émission, représentant une décote de 25,7% par rapport au cours de clôture du 3 mars 2023 (2,785 euros).

La souscription des actions nouvelles sera ouverte du 10 au 24 mars inclus.

La valeur théorique du DPS est de 0,138 euro (sur la base du cours de clôture de l'action au 3 mars 2023, soit 2,785 euros). Le prix de souscription des actions nouvelles fait apparaître une décote de 21,79% par rapport à la valeur théorique après détachement du DPS. Les DPS seront cotés et négociés sur Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR001400GG91 du 8 au 22 mars inclus. A défaut de souscription ou de cession, ils deviendront caducs à l'issue de la période de souscription et leur valeur sera nulle.

Quels engagements de souscription ?

Marc Delcourt, Directeur Général et co-fondateur de la société, s'est engagé à souscrire à hauteur de 160 kE. Le Groupe L'Oréal, via son fonds d'investissement Bold Business Opportunities for L'Oréal Development, s'est engagé à souscrire à hauteur de sa quote-part dans le capital de la société (soit 13,1%) pour un montant d'environ 980 kE. Global Bioenergies n'a pas connaissance des intentions de ses autres actionnaires.