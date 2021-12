(Boursier.com) — Global Bioenergies lance une augmentation de capital d'environ 10 millions d'euros s'adressant aux investisseurs institutionnels et aux particuliers via la plateforme PrimaryBid (pour 1 ME maximum). L'Offre PrimaryBid se clôturera ce lundi à 22h00 et l'émission réservée devrait se clôturer avant l'ouverture des marchés du mardi 14 décembre 2021, sous réserve de toute clôture anticipée ou prorogation. La société annoncera le résultat de l'Opération, la dilution et la nouvelle répartition du capital dès que possible après la clôture du livre d'ordres dans un communiqué de presse.

L'opération a pour objectif de fournir à la société les moyens de poursuivre le développement commercial, finir la construction, amorcer la production industrielle, et financer le besoin en fonds de roulement de l'unité de Pomacle-Bazancourt (production d'isododécane biosourcé destiné au marché de niche du maquillage) pour environ 50% des fonds levés. Le restera servira notamment à mener les travaux d'ingénierie et déployer le projet d'usine qui produira en 2024 à l'échelle du millier de tonnes pour alimenter les marchés plus vastes de la dermocosmétique et des soins capillaires.

Le groupe L'Oréal, via son fonds d'investissement BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development, s'est engagé, sous certaines conditions, à souscrire à hauteur de sa quote-part dans le capital de la Société (soit 13,3%) pour un montant maximum de 2 ME. Le groupe Cristal Union, via sa holding Cristal Financière, s'est également engagé, sous certaines conditions, à souscrire à hauteur de 150 KE.